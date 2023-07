Colpo di scena: da inizio settimana tornano i temporali su alcune regioni

È certo, il caldo sarà grande protagonista dei prossimi giorni in italia e gran parte del Mediterraneo. Ma gli ultimi aggiornamenti riguardo la prossima settimana mostrano spiragli di dinamicità, che per certi versi potrebbe rivelarsi parecchio incisiva.

L'alta pressione africana, che da venerdì dominerà l'Italia per vari giorni, potrebbe non riuscire a estendersi notevolmente verso il nord. Cosa intendiamo dire con questo? Il nord Italia, per essere concisi, potrebbe trovarsi improvvisamente ai confini dell'anticiclone subtropicale, con ripercussioni molto marcate. Il modello americano GFS ci offre una possibile soluzione favorevole alla presenza di instabilità temporalesca proprio nel culmine dell'ondata di calore. Tra il 12 e il 15 Luglio, mentre in gran parte d'Italia il termometro toccherà più volte i 38-40°C, il nord Italia rischia di trovarsi sotto un flusso di instabilità in quota che porterebbe a forti temporali, grandinate e raffiche di vento.

Farà caldo al nord, indubbiamente, ma proprio l'alta temperatura della Val Padana (unita alla tanta umidità) potrebbe innescare importanti contrasti termici e lo sviluppo di temporali intensi. L'intensificazione del maltempo potrebbe manifestarsi ancor più evidentemente tra il 15 e il 18 Luglio.

Le prime note instabili potrebbero manifestarsi da martedì 11 specie su Alpi, Prealpi e settori pedemontani. Tra il pomeriggio e la sera potremmo osservare dei temporali localmente intensi, come si evince dagli accumuli previsti martedì:

Altra instabilità arriverà il 12 Luglio, sempre interamente concentrata sul nord Italia. Temporali intensi saranno probabili su Trentino alto Adige, Veneto, Friuli e Lombardia. Centro, sud e isole maggiori si ritroveranno sotto la canicola sub-tropicale.