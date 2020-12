Clamoroso! NEVE in pianura anche a Capodanno al nord: scopri dove e quanta ne cadrà!

Un'altra dose di maltempo interverrà sulla Penisola tra Capodanno e lunedì 4 gennaio, determinando nuove nevicate su diverse zone del settentrione, secondo quanto prevedono sia il modello americano che quello europeo.



Il maltempo si farà strada da ovest, in seno ad una depressione che ci coinvolgerà per giorni e che si originerà come risposta al suolo alla presenza di un ramo del vortice polare in quota.



La mappa termica a 1500m mostra l'avvezione calda prevista per la giornata di Capodanno al centro e al sud, mentre al nord quest'aria mite scorrerà sul cuscino di aria fredda ancora presente generando nevicate dapprima su parte dell'Emilia, poi su Lombardia e Piemonte:

Ecco la sequenza delle precipitazioni in arrivo rispettivamente per il pomeriggio di Capodanno, la notte su sabato 2 e la successiva mattinata, notate in verde come la neve tenda ad abbracciare gradualmente nell'ordine Emilia occidentale, Lombardia, settore alpino centro orientale sino alla pedemontana veneta e poi l'Appenino ligure e soprattutto il Piemonte, che sarà la zona dove poi la neve stabilirà il suo quartier generale, perchè altrove al suolo le temperature, sotto la spinta del flusso sciroccale, salirano troppo per favorire la caduta di altra neve sino in pianura, forti piogge sono attese tra l'altro sul Tirreno:

Attendibiità della previsione: piuttosto alta 55-65%, considerato che mancano ancora più di 72 ore. Tenete presente che poi il maltempo insisterà attenuato sino a domenica 4 gennaio, portando altra neve a quote molto basse sul Piemonte, il fondovalle aostano e in genere su tutto l'arco alpino a quote anche basse. Si stimano accumuli di circa 5-12cm di neve sulle pianure (sarà neve bagnata) e anche oltre 25-40cm sulle zone montuose alle quote medie.