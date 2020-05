Cielo tempestoso su Cape Canaveral: la NASA costretta a rinviare il lancio della Crew Dragon

Era atteso da ben nove anni ed ora bisognerà attendere altri due giorni. Il lancio della Crew Dragon previsto ieri da Cape Canaveral, in Florida, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche tra la delusione di tutti i componenti della missione spaziale.

La NASA ha rimandato il lancio del razzo a sabato 30 maggio alle 21.22, sempre dal John F. Kennedy Space Center di Cape Canaveral dove nelle ultime ore si è abbattuta una vera e propria tempesta. Il cielo sulla base di lancio ha assunto colori davvero impressionanti ieri, suscitando tantissima preoccupazione fra l'equipaggio e gli addetti ai lavori, tale da costringere al rinvio della missione. Bob Behnken e Dug Hurley erano seduti da più di due ore mentre tecnici e ingegneri controllavano ogni minimo dettaglio. I portelli si erano chiusi attorno alle 20.30 ma durante gli ultimi minuti del countdown è stata presa la decisione di rimandare il lancio al 30 maggio.

Al lancio della navicella erano arrivati anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo vice, Mike Pence. Niente pubblico al fine di evitare assembramenti in ottica coronavirus. Su Cape Canaveral si è abbattuto un forte temporale, anticipato da una shelf cloud davvero prorompente che ha inquietato tanti addetti ai lavori. Si tratta di un fenomeno tipico dei temporali intensi, sviluppato dallo scontro tra l'aria calda presente al suolo e l'aria molto più fredda in alta quota che tenta di scendere al suolo.

Qual è la missione della Crew Dragon

La Dragon, spinta da un razzo Falcon 9, avrebbe viaggiato (lo farà il 30 maggio) verso la ISS (stazione spaziale internazionale) dove Behnken e Hurley testeranno i sistemi della Dragon, per verificare che tutto funzioni.

La missione avrà lo scopo di completare il processo di convalida per le operazioni di certificazione del volo spaziale umano sulla navicella Crew Dragon di SpaceX. In caso di successo, il volo dimostrativo consentirà la certificazione umana della Crew Dragon, del razzo Falcon 9, del sistema di trasporto dell'equipaggio, della rampa di lancio e delle capacità di SpaceX.