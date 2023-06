Chi soffrirà maggiormente IL CALDO nel fine settimana?

In questa sede monitoreremo l'indice di calore (o indice di disagio da caldo) atteso in Italia nelle giornate di venerdi 23, sabato 24 e domenica 25 giugno (per tutti i dettagli sull'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/Ti-segnaliamo/49/ti-segnaliamo-cos-l-indice-di-calore-/97746/)

Tra venerdi e sabato avremo il transito di qualche temporale specie al nord-est e nelle aree interne dell'Italia centro-meridionale stante la rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali. Calerà anche il disagio da caldo, anche se su alcune aree non sparirà del tutto.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo atteso in Italia alle ore 17 di venerdì 23 giugno:

Ancora condizioni di malessere fisico saranno presenti sulla Puglia, la Calabria e la Sicilia. Un netto miglioramento nel campo delle temperature rispetto ad oggi si avvertirà invece al centro e sulla Sardegna. Anche al nord spariranno le condizioni di malessere, ma in Valpadana il caldo resterà ancora fastidioso.

Questo invece è l'indice di disagio da caldo atteso in Italia alle ore 17 di sabato 24 giugno:

Le condizioni di malessere fisico spariranno anche al sud, dove resterà comunque un caldo fastidioso a tratti. Stessa cosa per la Sardegna, mentre sull'alto Tirreno e al nord avremo un caldo in genere poco fastidioso.

Infine, l'indice di disagio da caldo atteso in Italia alle ore 17 di domenica 25 giugno:

Sarà la giornata migliore sia sul fronte termico che atmosferico. Caldo ovunque sopportabile o al massimo poco fastidioso al nord, sull'alto Tirreno e la Sardegna.

Consulta anche tu le mappe del disagio da caldo per i prossimi 15 giorni cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/