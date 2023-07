Che crollo delle temperature nel week-end! Tutte le mappe

Stiamo vivendo le giornate cruciali del Solleone, solitamente uno dei periodi più stabili e caldi dell'anno. Ma questa volta le carte in tavola rischiano di cambiare improvvisamente nel Mediterraneo, cogliendo alla sprovvista tanti italiani che questa settimana decideranno di partire in vacanza.

L'alta pressione ora presente sull'Italia, in particolare al sud, tenderà a perdere colpi nella seconda metà della settimana. Da giovedì, infatti, affluirà una massa d'aria relativamente fresca proveniente dal nord Atlantico che rischia di arrecare non solo un brusco calo delle temperature ma anche condizioni di forte maltempo specie al nord e sul versante adriatico.

Ma in questo articolo ci concentreremo principalmente sull'aspetto termico. Ebbene il caldo aumenterà ulteriormente fino al 3 Agosto, specie al sud, dove sfioreremo punte di 36-38°C nei settori interni. Caldo intenso inevitabile, considerando che sarà legato strettamente al fronte caldo della perturbazione.

L'apice del caldo è atteso venerdì 4 Agosto al sud, con punte di 38°C in Puglia e Sicilia. Nel frattempo inizierà ad affluire aria più fresca al nord e le temperature scenderanno vistosamente.

Sabato 5 le temperature crolleranno su tutta Italia, portandosi addirittura sotto le medie del periodo di 1-3°C. L'aria sarà molto fresca e secca.

Il gran fresco sarà percepibile soprattutto di notte, come ad esempio nella notte tra sabato e domenica. Da notare le temperature minime fino a 12-13°C in Val Padana, anche più in basso nelle valli alpine. Fino a 14-16°C nelle zone interne del centro e del sud. Fino a 9-10°C in montagna lungo l'Appennino centro-meridionale.

La giornata di domenica 6 Agosto sarà gradevole ovunque, specie al sud e sul medio-basso Adriatico dove le temperature massime rischiano di non andare oltre i 23-25°C. Un po' più caldo al nord e il medio Tirreno.