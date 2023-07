Caldo estremo in arrivo, ma anche temporali su alcune regioni!

L'anticiclone africano è pronto a sferrare una delle ondate di caldo più intense degli ultimi anni, certamente la più calda di questa prima parte d'Estate. Rispetto alla prima, arrivata a Giugno, si rivelerà anche molto più lunga e insopportabile specie per le regioni centrali e meridionali.

Il caldo si farà sentire chiaramente già in questo fine settimana, quando le temperature saliranno oltre i 35°C su tante regioni da nord a sud (ne abbiamo parlato qui).

Ma l'apice del caldo è previsto nel corso della prossima settimana! I prossimi giorni saranno decisamente estremi, non solo per quel che concerne il gran caldo e l'afa, ma anche per i temporali.

L'anticiclone africano avrà come obiettivo principale le regioni centrali, meridionali e le isole maggiori: sarà proprio su questi settori che vivremo le giornate più calde e opprimenti, con temperature massime anche superiori ai 40°C.

Il nord Italia, al contrario, si troverà per buona parte della prossima settimana sul bordo dell'anticiclone.

Questo significa che il settentrione potrebbe ricevere la visita di refoli freschi in alta quota, i quali saranno responsabili di note instabili particolarmente intense. Da martedì in poi torneremo a commentare temporali localmente intensi e ricchi di grandine, soprattutto su Alpi, Prealpi e le alte pianure dal Piemonte al Friuli.

I fenomeni risulteranno particolarmente violenti poiché i contrasti termici tra alte e basse quote saranno molto marcati. Il caldo, infatti, si insedierà anche in Val Padana, sebbene in misura nettamente inferiore rispetto al sud. Tuttavia sarà sufficiente per lo sviluppo di moti convettivi molto pronunciati.