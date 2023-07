Caldo estremo agli sgoccioli, guardate come l'afa insopportabile sarà spazzata via!

Il caldo sub-tropicale è ormai agli sgoccioli: dopo quasi 3 settimane di dominio eccessivo nel Mediterraneo, l'anticiclone africano è pronto a ritirarsi sotto la spinta delle correnti nord-atlantiche, pronte a sferzare tutta Italia da metà settimana.

Ma prima di questo calo delle temperature, che coinvolgerà tutta Italia, dovremo fare i conti con l'ultimo sussulto dell'anticiclone africano, addirittura il più intenso, previsto per questo martedì 25 Luglio. Le temperature saliranno ulteriormente su tutto il sud, specie in Puglia, Basilicata e Sicilia dove si rischiano nuovi storici record di caldo (alcuni in verità già raggiunti oggi).

Il caldo sarà insopportabile su tutto il centro-sud per questo martedì, specie sulle coste dove l'umidità darà filo da torcere rendendo l'aria afosa e pesante. La mappa del disagio bio-climatico, ovvero quell'indice che ci permette di capire quanto opprimente è la sensazione del caldo, sarà estrema su diversi settori del centro-sud. Disagio modesto residuo anche su parte del nord, specie sulla Val Padana orientale.

Mercoledì cambierà tutto drasticamente: le correnti di maestrale sferzeranno tutta la penisola e spazzeranno via in poche ore gran parte della calura in eccesso. Ovviamente il calo termico presenterà il conto sotto forma di temporali anche violenti, specie sul lato adriatico. Il disagio bio-climatico si azzererà su gran parte d'Italia tra pomeriggio e sera di mercoledì. Residua afa solo sul lato ionico, ma anche qui dalla sera si tornerà a respirare aria più gradevole.

Giovedì 27 Luglio sarà una giornata molto gradevole su tutta Italia: poco calda di giorno, senza eccessi, e fresca di notte. Le temperature scenderanno sotto i 19°C su gran parte dei settori interni, permettendo un bel ricambio d'aria anche nelle abitazioni.