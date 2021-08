Avviso di fenomeni intensi dell'Aeronautica Militare: forti temporali al Nord

L'Italia continua ad essere divisa in due dal punto di vista meteorologico: un flusso di aria più fresca e instabile atlantica infatti determina dell'instabilità sulle regioni settentrionali (a tratti anche parte di quelle centrali), mentre sul resto d'Italia, specialmente al Sud, abbiamo il dominio dell'anticiclone africano che porta molto caldo e tempo sostanzialmente stabile.

Nelle prossime ore, dunque, il Nord Italia verrà interessato da una nuova fase perturbata a causa proprio dell'ingresso di una saccatura atlantica, con piogge e temporali anche di forte intensità.

L'Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

SI PREVEDONO DAL TARDO MATTINO DI MERCOLEDI' 04 AGOSTO 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SU PIEMONTE E LOMBARDIA, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE A TRENTINO-ALTO ADIGE.

I SOPRA MENZIONATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA INTENSI ROVESCI, FORTI RAFFICHE DI VENTO, LOCALI GRANDINATE E FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA.

C.N.M.C.A.