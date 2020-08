Autunno prepotente da fine agosto, tanta pioggia in arrivo

Un'estate decisamente altalenante e spesso instabile, molto calda solo nel mese di agosto, si avvia verso la sua naturale conclusione. Tra circa sette giorni, con l'avvio di settembre, avrà inizio ufficialmente l'autunno meteorologico non solo sul calendario ma, per pura coincidenza, anche dal punto di vista pratico.

Un importante cambiamento del tempo sul finire di agosto era già nell'aria da qualche giorno ma ora comincia a diventare più che una semplice ipotesi.

Tutti i modelli previsionali sono ormai allineati verso un importante cambiamento meteorologico sull'Europa tra la fine di agosto e l'inizio di settembre: l'estate potrebbe realmente subire un duro colpo ad opera di una serie di vaste e forti perturbazioni atlantiche cariche di aria fresca e instabile.

Il tutto potrebbe cominciare proprio nel corso del week-end 29-30 agosto, quando l'anticiclone africano abbandonerà in maniera repentina l'Italia lasciando il via libera alle correnti fresche provenienti dall'Atlantico.

Il contrasto tra le correnti fresche e l'aria molto calda e afosa presente sulla pianura Padana e nel Mediterraneo saranno decisamente importanti. Questo significa che sarà molto probabile assistere a piogge intense e forti temporali carichi di grandine su molte aree del centro-nord. Probabile la formazione di temporali stazionari con conseguenti possibili alluvioni lampo su regioni come Liguria, Toscana, Lazio, Friuli, Veneto, Lombardia.

Crollo netto delle temperature su tutta Italia, torna anche la neve!

Nel week-end sarà il centro-nord ad essere investito pienamente dal maltempo e dal sensibile calo termico, mentre il sud godrà ancora di bel tempo e caldo intenso. Da lunedì 31 agosto l'aria fresca dilagherà su tutta Italia e potrà così cominciare un lungo periodo fresco e gradevole.

Il calo delle temperature sarà molto deciso, tanto da favorire il ritorno della neve in grandi quantità sull'arco alpino oltre i 1800-2000 metri di altitudine.

La prima settimana di settembre si rivelerà più autunnale che estiva: è molto probabile infatti che l'anticiclone resterà a lungo a debita distanza dalla nostra penisola, lasciando la porta spalancata alle correnti fresche provenienti da ovest. In tale ipotesi la nostra penisola vedrà spesso tempo perturbato con piogge diffuse e temporali a più riprese, con clima decisamente fresco per il periodo.