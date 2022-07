Attenzione: venerdì col rischio temporali intensi, grandine e violente raffiche di vento su alcune regioni

Un flusso d'aria più instabile e fresca (alle altissime quote) sta attraversando da ovest verso est le regioni del nord ed il centro Europa, dando vita ad una serie di fronti temporaleschi a tratti molto intensi. Considerando che arriviamo da un periodo estremamente caldo e afoso è facile imbattersi in temporali ricchi di grandine e piogge a carattere di nubifragio.

Proprio in questi minuti i temporali stanno nuovamente interessando Piemonte e Lombardia, dopodiché toccherà anche al nordest entro tarda sera e le ore notturne.

Come se non bastasse i fenomeni violenti torneranno nuovamente venerdì stante l'ingresso di un altra rapida saccatura ben più intensa e organizzata, attualmente situata tra l'Atlantico e la Francia (come indicato nello scatto satellitare in apertura).

Questo fronte instabile raggiungerà il nord tra la mattina e il pomeriggio, favorendo lo sviluppo di numerosi temporali ricchi di piogge e grandinate. Non escludiamo la formazione di un vasto temporale MCS (Mesoscale Convective System), formato da svariate celle temporalesche che potrebbero dar luogo a violentissime raffiche di vento (superiori ai 120 km/h) e accumuli di pioggia abbondanti.

Questi forti temporali dapprima interesseranno il nordovest per poi transitare anche sul nordest tra venerdì sera e le prime ore di sabato.

Probabile l'arrivo di violenti temporali anche in Liguria, specie tra pomeriggio e sera su genovese e spezzino. Temporali sparsi anche su Toscana settentrionale e zone interne del centro.