Aria fredda in arrivo: rischio BRINA e GELO su diverse regioni

Una veloce perturbazione nord-atlantica sta attraversando l'Italia a suon di rovesci e temporali (attualmente situati tra Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata e Puglia). Questa perturbazione si muoverà rapidamente ad est, dopodiché irromperà un flusso molto più freddo dai quadranti settentrionali che farà scendere ovunque le temperature.

Le prossime due notti, quelle di martedì e mercoledì, saranno molto fredde su tutto lo Stivale, come se ci trovassimo in pieno inverno. Anche domani all'ora di pranzo farà piuttosto freddo specie sui settori adriatici e al sud dove le massime a fatica raggiungeranno i 13-14°C lungo le coste. La sensazione del freddo, inoltre, sarà acutizzata dal forte vento di tramontana che sferzerà il Meridione.

Ma ora concentriamoci sulle temperature minime dei prossimi due giorni, che su parecchie regioni saranno in grado di causare notevoli disagi per via di brinate e gelate.

La notte di martedì 28 marzo sarà particolarmente fredda al nord e al centro Italia, complice l'attenuazione del vento e l'arrivo dei cieli sereni. Per il fenomeno dell'irraggiamento notturno ecco che i terreni perderanno velocemente calore, producendo un crollo termico notevole. Le aree più a rischio sono le campagne, le valli e le conche, oltre che buona parte della pianura Padana. Le temperature minime potrebbero scendere fino a 0°C, e localmente portarsi anche al di sotto dello zero, contribuendo alla formazione di brinate e gelate.

Nella notte di mercoledì 29 marzo il rischio di brinate e gelate riguarderà principalmente centro e sud. Il vento di tramontana si attenuerà velocemente ed ecco che le temperature scenderanno vistosamente anche nei settori interni di Campania, Puglia centro-settentrionale, Calabria settentrionale. Le minime potrebbero scendere fino a 0/-1°C su conche e valli, 2-3°C in pianura. Al nord, invece, avremo sicuramente un freddo risveglio ma con 2-3°C in più rispetto alla notte precedente.