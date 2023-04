Anticiclone AFRICANO alle porte: che impennata delle temperature!

Le ultime note instabili si stanno esaurendo sul Nordest ed il versante adriatico in questa festa della Liberazione. La spinta dell'anticiclone comincia a produrre effetti molto marcati a partire dai settori più occidentali, ma occorrerà ancora 24 ore prima di rivedere tutta la penisola illuminata dal Sole e sovrastata da aria più calda.

L'alta pressione, proveniente dal settore sub-tropicale dell'Africa nord-occidentale, cioè da Marocco e Algeria, ingloberà tutta Italia per almeno tre giorni tra giovedì e sabato. Sarà una comparsa breve ma incisiva, in quanto le temperature saliranno oltre le medie su tutta Italia e localmente si porteranno a ridosso di valori simil-estivi.

E poi cosa accadrà? Come chiarito in questo articolo l'anticiclone sarà spazzato via prontamente da correnti più fresche nord-atlantiche, le quali riporteranno il maltempo durante il ponte del 1° Maggio. Le temperature scenderanno proprio durante la festa dei lavoratori con l'arrivo di nubi, piogge e temporali.

Ma facciamo un passo indietro, e vediamo quanto effettivamente farà caldo durante l'avvezione calda sub-tropicale! Giovedì le temperature aumenteranno da nord a sud, ma non andranno oltre i 23-24°C.

Venerdì 28 l'anticiclone diventa più forte e coriaceo, favorendo un incremento delle temperature su tutto lo Stivale. Le massime sfioreranno i 25-26°C in Val Padana e anche i 27°C in Sardegna. Altrove valori attorno ai 18-22°C.

L'apice del caldo è atteso sabato 29 al nord e in Sardegna: si prevedono picchi di 27°C su bassa Lombardia ed Emilia Romagna; in Sardegna addirittura picchi di 28-29°C nei settori interni. Altrove temperature inferiori ma comunque molto gradevoli.

Da domenica le carte in tavola cambieranno nettamente a partire dal nord. Aria fresca nord-atlantica apporterà numerosi rovesci e temporali che andranno a colpire principalmente il Nordovest. Col passare delle ore i fenomeni si estenranno anche al centro Italia. Eloquenti le precipitazioni previste nella sola giornata di domenica, preludio al maltempo della festa dei Lavoratori.