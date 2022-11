Aggiornamenti serali: due cicloni uno dopo l'altro in pochi giorni, rischio NUBIFRAGI su alcune regioni

Gli aggiornamenti serali dei principali modelli matematici ci mostrano scenari decisamente pesanti per i prossimi 5 giorni, ovvero fino al termine di novembre. Come già discusso in questo articolo, si susseguiranno almeno due depressioni piuttosto profonde e ricchissime di pioggia.

Queste depressioni si svilupperanno nel basso Tirreno e si muoveranno verso il mar Ionio dando vita a maltempo diffuso su gran parte del sud e parzialmente anche sul centro Italia. Il nord resterà fuori dal maltempo in entrambe le circostanze.

La prima depressione sta irrompendo già adesso sul lato tirrenico, ma porterà il maltempo più diffuso e organizzato tra sabato e domenica su tutto il sud e il medio Adriatico. Già in questa circostanza potremo osservare nubifragi sul lato ionico, il più esposto alle correnti umide da est che confluiranno nella depressione. Sicilia e Calabria saranno le regioni più colpite.

La seconda depressione arriverà tra 29 e 30 novembre, dopo appena un giorno di pausa (lunedì 27). In questo caso si tratterà di un ciclone ancor più profondo, che potrebbe sfiorare i 997 hpa secondo gli ultimissimi aggiornamenti. Questo ciclone potrebbe traslare dal basso Tirreno al mar Ionio, garantendo piogge diffuse e intense su tutto il Meridione. Anche in questo caso saranno le aree ioniche a fare i conti con i fenomeni più severi, che andranno inevitabilmente a sommarsi a quelli che arriveranno qualche giorno prima.

Eloquenti gli accumuli di pioggia totali previsti fino al termine di novembre! Sul lato ionico si prospettano accumuli superiori ai 200-250 mm tra Basilicata e Calabria! Anche Sicilia, Puglia, Molise, Campania e Abruzzo si trovano tra le regioni più coinvolte fino al termine del mese, sebbene in misura leggermente inferiore rispetto ai restanti settori.