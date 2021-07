Violento temporale su Vicenza, vento tempestoso sradica molti alberi

Ennesimo pomeriggio turbolento al nord Italia: questa volta a pagarne le spese sono soprattutto Veneto e Piemonte dove sono in atto forti rovesci e temporali particolarmente violenti.

Un forte temporale ha colpito Vicenza nel corso del pomeriggio, dove ha causato danni non indifferenti. Oltre al nubifragio che si è scatenato in città si sono sviluppate violente raffiche di vento che hanno certamente superato i 100 km/h, a giudicare dai danni provocati. Si tratta del vento di downburst, ovvero raffiche generate dal crollo dell'aria fredda dal cuore della nube verso il suolo. Queste raffiche molto intense hanno sradicato decine di alberi in via Giuriolo, strada che porta al Teatro Olimpico. La circolazione è stata interrotta per permettere la rimozione dei grossi tronchi precipitati sulla carreggiata.