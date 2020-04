Un'alluvione lampo nel deserto Saudita: impressionanti fiumi di grandine scorrono sulla sabbia

Violenti temporali hanno colpito nei giorni scorsi, in particolare fra 4-5 Aprile, l'area del deserto Saudita.

Piogge torrenziali e forti grandinate di eccezionale intensità hanno creato un'alluvione lampo in varie zone del deserto. I fenomeni più intensi hanno colpito l'area centrale dell'Arabia Saudita.

Non è la prima volta che si verificano fenomeni simili nel bel mezzo del deserto, dove i contrasti termici sono in grado di generare forti fenomeni temporaleschi. Questa volta la grandinata ha assunto però un'eccezionale intensità, come mostrano anche le immagini girate dalla gente del luogo.