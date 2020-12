NEVE in pianura al nord: tutto bianco o quasi da Cuneo a Bologna, neve anche sul Triveneto

I fiocchi bianchi hanno raggiunto le bassissime quote del nord Italia grazie all'ingresso di una massa d'aria fredda di origine artica. Nevica da ieri sera sul basso Piemonte, mentre dalla notte anche in pianura tra bassa Lombardia, Emilia centro-occidentale e zone interne di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

La neve fatica a scendere sulle grandi città di Torino e Milano, mentre tutt'attorno è presente un sottile manto nevoso. L'isola di calore urbana, purtroppo o per fortuna (a seconda del punto di vista) inibisce il calo delle temperature definitivo, in grado di favorire l'arrivo della neve.

Nevica invece su Bologna dove la temperatura è precipitata a 1°C. Neve anche su Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Pavia, Asti, Alessandria e Cuneo: praticamente tutta la fascia che va dal basso Piemonte all'Emilia centrale è ora innevata. Accumuli importanti sulle colline cuneesi ed emiliane, anche oltre 30 cm sui 400-500 metri di altitudine.



Nevica in Veneto, specie nel padovano, nel veronese e nel vicentino. Fiocchi di neve sparsi anche tra Pordenone, Gorizia e Udine, ma senza accumuli.



METEO NEVE | Nelle prossime ore continuerà a nevicare, quasi per tutta la giornata, sull'Emilia occidentale e basso Piemonte.

Nevicate in intensificazione tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, oltre i 100-200 metri di quota. Su Bologna il vento di bora potrebbe danneggiare la colonna d'aria e causare la trasformazione della neve in pioggia (già da questa mattina).



Neve nel Milanese e qualche fiocco potrà ancora raggiungere Torino.

Nevicate deboli a ridosso dell'arco alpino, ovvero alto Piemonte, medio-alta Lombardia.

Neve attesa in collina sulla Liguria centrale, mentre in Toscana nevicherà oltre i 600-700 metri.