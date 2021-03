Maltempo: nevicate abbondanti in Appennino, specie a Capracotta

Forti nevicate in Appennino, Capracotta è sommersa dalla neve. Neve fitta e già oltre 15-20 cm al suolo.

Col ritorno del maltempo è tornata anche la neve in Appennino, soprattutto tra Abruzzo, Lazio e Molise. Nel corso della notte la quota neve è scesa nettamente grazie all'ingresso di aria più fredda da nord che ha favorito un calo generale delle temperature.

Stamattina nevica fino a 700 metri di quota sull'Abruzzo settentrionale: su L'Aquila è già presente una spessa coltre di neve destinata a crescere ulteriormente nelle prossime ore.

Nevica copiosamente anche sull'alto Molise oltre i 1200 metri ed anche qui la quota neve è destinata a scendere gradualmente nelle prossime ore, fino a portarsi poco sotto i 1000 metri.

Su Capracotta, situata a circa 1500 metri in Molise, è in atto una forte nevicata che ha già portato al suolo oltre 15-20 cm di neve fresca.