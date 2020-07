Maltempo in Puglia: violenta grandinata a Porto Cesareo, bagnanti in fuga

Le ultime note di instabilità stanno interessando in queste ore le regioni meridionali, dove aria più fresca in quota scorre sull'aria più calda e umida presente nei bassi strati originando temporali di calore.

Diversi nuclei temporaleschi si sono formati in Puglia, principalmente nelle zone interne e lungo l'arco ionico-salentino.

Un temporale molto intenso (probabilmente a carattere di supercella) ha colpito la zona costiera e l'immediato entroterra, fra San Pietro in Bevagna e Porto Cesareo. In pochi minuti il cielo si è oscurato e sono arrivate pioggia e grandine, scatenando la fuga dei bagnanti che affollavano le spiagge.

I chicchi di grandine, come possiamo vedere attraverso queste immagini girate presso la bellissima spiaggia di Porto Cesareo, hanno raggiunto dimensioni notevoli, fino a 4-5 centimetri di larghezza. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni a diverse automobili e ad alcuni lidi del luogo.