Forte maltempo in Campania: allagamenti e crolli

La intensa ondata di maltempo in atto sull'Italia sta portando, come previsto, precipitazioni abbondanti sulle regioni centro-meridionali. Nelle ultime ore le zone più colpite sono state le regioni tirreniche: in Campania si registrano disagi e varie criticità per il maltempo, specialmente fra le province di Napoli, Caserta e Benevento.

Un autentico nubifragio si è abbattuto nella zona di Aversa, nel casertano. Le vie della città si sono velocemente trasformate in fiumi in piena. Alberi abbattuti e piccoli crolli per effetto delle forti raffiche di vento in gran parte della provincia di Caserta.

A Monte di Procida, nel napoletano, in località Acquamorta, un costone roccioso è crollato nei pressi di un`area di parcheggio al momento semivuota. I detriti non hanno provocato danni né feriti.