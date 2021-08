Caldo estremo: è un pomeriggio di fuoco al centro-sud, temperature tropicali

Come ampiamente preannunciato nelle scorse ore si sta concretizzando una delle giornate più calde non solo di questa estate ma almeno degli ultimi 10 anni. Il vento di libeccio ha causato un'ulteriore impennata delle temperature (già estremamente alte da giorni), tanto da portare le colonnine di mercurio oltre i 40°C su tantissime località del centro-sud.

Il caldo più intenso, paragonabile a quello dei deserti tropicali, lo troviamo sulle regioni adriatiche in Calabria, dove il vento di libeccio (in questo caso vento di favonio) ha fatto crollare l'umidità e innalzato le temperature fino a cifre impressionanti.

Puglia e Calabria sono le regioni più calde d'Italia, tanto da presentare decine e decine di località sopra i 40°C, con picchi addirittura superiori ai 43°C.

Ecco alcune temperature massime registrate oggi 1 agosto 2021:

Torano Castello (CS) +44°C, Luzzi (CS) 43.4°C, Polignano a Mare (BA) 43.2°C, Valenzano Lamie (BA) 43.2°C, Cosenza 43.1°C, Adelfia (BA) 43°C, Brindisi 42.9°C, Castrignano de Greci (LE) 42.9°C, Catanzaro 42.7°C, Sartano (CS) 42.7°C, Castrovillari (CS) 42.6°C, Squinzano (LE) 42.5°C, Feroleto della Chiesa (RC) 42.4°C, Grassano (MT) 42.4°C, Bitritto (BA) 42.4°C, Cavallino (LE) 42.3°C, Mola di Bari (BA) 42.1°C, Bitonto (BA) 41.9°C, Rosarno (RC) 41.7°C, Carini (PA) 41.6°C, Botricello (CZ) 41.5°C, Rosarno (RC) 41.7°C, Soleto (LE) 41.7°C, Trinitapoli (BT) 41.4°C, Cirò Marina (KR) 41.3°C, Crispiano (TA) 41.3°C, Palermo 41.2°C, Lecce 41.1°C, Castellana Grotte (BA) 41°C, Cassabile (SR) 40.7°C, Monopoli (BA) 40.7°C, Fiumara (ME) 40.6°C, Vieste (FG) 40.5°C, Bova (RC) 40.5°C, Francavilla Fontana (BR) 40.4°C, Pescara 40.3°C, Terlizzi (BA) 40.3°C, Manfredonia (FG) 40.4°C.

Altri capoluoghi: Bari 39.5°C, Taranto 38°C, Foggia 38.9°C, Campobasso 34.5°C, Matera 39°C, Napoli 31°C, Crotone 34.6°C, Reggio Calabria 39.9°C, Catania 39.4°C, Siracusa 39.7°C, Messina 39.1°C, Ancona 36.8°C, Roma 33°C, L'Aquila 32°C.