Alluvione nel messinese: fiumi di fango travolgono auto e case a Terme Vigliatore

Giornata da dimenticare per il messinese, colpito duramente da una serie di forti temporali auto-rigeneranti e stazionari. Le celle temporalesche hanno dapprima colpito la zona di Messina, mentre nel corso del pomeriggio si sono accanite sul litorale tirrenico tra Terme Vigliatore e Barcellona Pozzo di Gotto.

I temporali sono stati molto forti e la loro natura "stazionaria" ha permesso la caduta di ingenti quantità di pioggia su piccole aree. La situazione più critica è proprio a Terme Vigliatore e tutte le frazioni sull'entroterra. Risulta isolato l'abitato di Portosalvo a causa di alcune frane, mentre la strada che dalla Statale conduce al borgo è interrotta a causa di una bruttissima frana che ha distrutto anche il guardrail in cemento.



A Terme Vigliatore molte sono le strade allagate: in particolare si registrano gravi danni in Via Benedettina Superiore, dove un fiume in piena di fango e detriti ha trascinato via diverse auto e ha allagato le abitazioni.

I temporali continuano a imperversare sul messinese tirrenico, sempre nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto e aree limitrofe: per un miglioramento del tempo bisognerà attendere la notte.