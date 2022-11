Alluvione e frana devastante su Ischia, 8 VITTIME e ancora dispersi [VIDEO]

È una situazione drammatica sull'isola di Ischia, in Campania, duramente colpita da un alluvione nelle prime ore della giornata. Su Casamicciola, piccolo centro abitato ischiano, sono precipitati in poche ore 236 mm di pioggia, un dato assolutamente eccezionale che ha mandato in tilt l'intera isola.

All'alba si è verificato un vero e proprio alluvione lampo e contemporaneamente anche diverse frane che hanno travolto case e automobili. Gli aggiornamenti, purtroppo, sono drammatici: almeno 8 le vittime accertate ma sarebbero ancora diversi i dispersi (inizialmente ne erano stati conteggiati 12). Il video che arriva da Ischia è impressionante:

Almeno 30 nuclei familiari sono ancora isolati. I soccorsi stanno provovando a portarli giù dalle abitazioni perchè sono a rischio crollo, dopo essere state travolte da frane di fango e sassi. Tra di loro c'è Lisa Mocciaro, illustratrice di libri per bambini, che all’Ansa racconta: «Verso mezzanotte ha iniziato a piovere fortissimo. Dalle tre abbiamo iniziato a sentire dei boati. È venuta giù la prima frana, poi un’altra verso le 5. Una cosa impressionante, forse peggio dell’alluvione del 2009 e tremendo quanto il terremoto del 2017». Il primo piano dello stabile dove vive è stato invaso dal fango.

Il ciclone che sta prendendo vita nel basso Tirreno apporterà ancora tante piogge su gran parte del sud tra oggi e domani, come discusso in questo articolo. I versanti ionici saranno i più esposti ai nubifragi tra oggi pomeriggio e domani, mentre in Campania le precipitazioni proseguiranno fino a questa sera.