Alluvione a Ischia: frana devastante provoca almeno 8 morti

Si aggrava il bilancio ad Ischia, colpita da un'alluvione e soprattutto da una grossa frana che ha devastato la località di Casamicciola Terme, nell'area nord dell'isola. Secondo gli ultimi aggiornamenti ci sono 8 vittime accertate, mentre si contano ancora diversi dispersi. L'annuncio è arrivato dal Ministro Matteo Salvini.

Attualmente nella zona di via Celario, a Casamicciola, si stima che siano almeno 30 le famiglie intrappolate nelle proprie case, senza acqua e senza energia elettrica. Si tratta in totale di circa 100 persone che devono essere ancora raggiunte. La strada che porta alle loro abitazioni, via Santa Barbara, è attualmente impraticabile per il fango, i massi e i detriti che la ostruiscono e si sta provando a liberarla con diverse macchine movimento terra e idrovore.

Il commissario straordinario e i sindaci degli altri 5 comuni dell'isola hanno emanato un'ordinanza in cui chiedono ai cittadini di rimanere a casa. Il maltempo rallenta i soccorsi. Al momento risultano interrotti i collegamenti via mare per Ischia da Napoli. Sono garantite solo le corse da Pozzuoli prioritariamente per le squadre di soccorso.