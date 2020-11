NEVE sul Triveneto: la nevicata dimenticata del 24 novembre 2008

Torniamo a quel 24 novembre 2008, quando il nord-est fu imbiancato. Ecco cosa accadde quel giorno dalle cronache di MeteoLive, per non dimenticare.



"Sta sempre più traslando verso levante l'attivo fronte freddo che nella notte ha attraversato il nord-ovest italiano. E' ormai disteso tra l'Italia centrale ed il Triveneto.



Ed' è proprio sulla pianura veneta, sulla parte meridionale della Val d'Adige e sul Friuli che si registrano nevicate di una certa consistenza con accumuli che variano tra i 2 e i 12 cm.



Pioggia in gran parte a Bologna e sulla Romagna, mentre nevica ancora a tratti tra Parma e Modena, nevicate più importanti naturalmente in Appennino, dove fra l'altro si segnalano disagi sulle autostrade.



Una modesta pioviggine cade invece da qualche ora su Milano con soli 2°C. Neve a larghe falde si segnala comunque a Padova, Udine, Pordenone ma soprattutto a Rovereto e Trento , più asciutta la val d'Adige proseguendo verso nord.



A Verona non è rimasto quasi nulla della nevicata delle ultime ore . Entro sera i fenomeni dovrebbero definitivamente esaurirsi".