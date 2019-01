Terremoto al Nord-Est: Ravenna, Ferrara, Forli', Rimini, Bologna le citta' dove si e' sentito piu' forte

Una scossa di terremoto piuttosto intensa si è verificata alle ore 00.03 di oggi 15 Gennaio al Nord Italia.

La scossa, magnitudo 4.6 secondo i dati ufficiali dell'INGV, come vi abbiamo illustrato in questo articolo, ha colpito in particolar modo il Nord-Est, in quanto l'epicentro si è verificato proprio sulla costa romagnola e precisamente a una decina di chilometri da Ravenna, sul litorale nei pressi di Lido di Dante. Ipocentro individuato a 25 km di profondità.

Il terremoto è stato avvertito da milioni di persone, fra Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria. L'area maggiormente interessata, dove il terremoto è stato percepito in maniera più forte, è sicuramente l'area della Romagna.



















Paura in diverse città: a Ravenna, Ferrara, Forlì, Cesena, Rimini, Bologna, alcune delle città più grandi e prossime all'epicentro, la scossa si è avvertita distintamente. Soprattutto nel ravennate molte persone sono state svegliate dalla scossa e si sono precipitate in strada.



Alle 00.29 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.0 tra Ravenna e Cervia, avvertita nell'area epicentrale in maniera moderata.







Al momento non vengono segnalati danni a cose o persone ma nelle prossime ore potremo fornirvi maggiori dettagli a riguardo.