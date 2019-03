Passaggio PERTURBATO al nord, NEVE sulle Alpi

SITUAZIONE: un fronte freddo sta attraversando le nostre regioni settentrionali determinando precipitazioni soprattutto sui rilievi e lungo la fascia pedemontana, con fenomeni nevosi dalle quote medie lungo le Alpi. Il fronte è preceduto da un richiamo di correnti meridionali miti, che si attenueranno nel corso della giornata ma che porteranno valori primaverili al centro e al sud.



NEVICATE: sulle Alpi si attestano mediamente oltre i 1200m ad ovest, oltre i 1500-1700m sui settori centro-orientali ma il limite è previsto in calo ovunque attorno ai 1100m nel corso della giornata e sul finire dell'episodio.



EVOLUZIONE: venerdì una corrente da ovest porterà ancora un po' di variabilità su regioni centrali ed estremo nord-est, altrove il tempo risulterà buono. Sabato e domenica tempo variabile con prevalenza di schiarite e scarso rischio di precipitazioni, semmai localizzate sul nord della Toscana; il tutto in un contesto mite.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì un fronte correrà lungo le regioni adriatiche portando condizioni di instabilità e dunque qualche rovescio, tempo buono altrove grazie alle correnti secche da nord-ovest. Tra martedì e mercoledì probabile passaggio di un veloce ma incisivo fronte perturbato con piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi e poi gli Appennini dalle quote medie. Seguiranno dettagli.



OGGI: al nord tempo instabile con rovesci soprattutto lungo la fascia montana e pedemontana, nevosi oltre i 1200m ad ovest ed oltre i 1500-1700m ad est ma con limite in calo a 1100m, specie durante i rovesci più forti. Rovesci anche sull'Appennino liguri, più scarsi lungo le coste, tempo asciutto sull'Emilia-Romagna a causa del Garbino. Al centro nubi sulla Toscana con locali piovaschi, parzialmente nuvoloso con ampie schiarite altrove. Temperature miti. Al sud soleggiato e mite causa i venti meridionali.



DOMANI: un po' di variabilità su estremo nord-est, regioni centrali e Campania ma con precipitazioni sporadiche, isolate e di breve durata. Per il resto tempo asciutto con prevalenza di sole e temperature nel complesso gradevoli.

