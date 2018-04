Parentesi soleggiata ovunque sino a domenica mattina, poi...

SITUAZIONE: l'Italia è interessata da un debole ma efficace cuneo anticiclonico che regalerà condizioni di bel tempo primaverile a tutto il Paese sino al pomeriggio di domenica. Le temperature massime sono previste in deciso rialzo, specie nelle zone interne.



EVOLUZIONE: domenica pomeriggio le zone occidentali del Paese verranno raggiunte da una saccatura che determinerà un peggioramento sulla Sardegna, a causa del passaggio di un corpo nuvoloso organizzato che provocherà piogge, in successiva estensione alle regioni centrali tirreniche e al nord-ovest entro la serata, possibile parziale coinvolgimento anche della Campania.



PROSSIMA SETTIMANA: l'Italia verrà abbracciata da una figura depressionaria che dispenserà precipitazioni soprattutto al nord e al centro, ma a tratti potrà essere coinvolto anche parte del meridione. Le zone più colpite potrebbero essere quelle di nord-ovest e le regioni centrali tirreniche con precipitazioni frequenti e localmente abbondanti. Nella giornata di giovedì l'ultimo fronte nuvoloso della fase instabile potrebbe interessare anche il meridione. In seguito si manifesterà un certo miglioramento, forse del tutto temporaneo.



TEMPERATURE: i valori potranno toccare anche punte di 20°C tra oggi e domenica, mentre da lunedì la mitezza riguarderà soprattutto il meridione, mentre tornerà a fare più fresco tra nord e centro.



PICCO: il picco precipitativo più intenso è atteso al momento tra martedì sera e mercoledì su nord-ovest e le regioni centrali tirreniche.



OGGI: bel tempo ovunque salvo residui addensamenti pomeridiani sui rilievi del centro e del sud e locali nebbie sulla fascia costiera e pianeggiante. Temperature massime in aumento e clima primaverile.



DOMANI: in mattinata modesti banchi nuvolosi sul nord-ovest, ma senza conseguenze, per il resto bel tempo, salvo velature in transito sulla Sardegna. Temperature miti, ancora tipicamente primaverili.