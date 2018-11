Parentesi INVERNALE al nord, MALTEMPO al centro e al sud

L'immagjne satellitare di questa mattina è molto interessante; mette in luce la confluenza tra l'aria fredda continentale che sta affluendo sull'Europa centrale e correnti decisamente più miti (se non addirittira calde) in risalita dal nord Africa.

Dallo scontro di queste due masse d'aria prende vita un attivo sistema frontale che nelle prossime ore metterà sotto torchio la Sardegna e a seguire il centro-sud peninsulare (ad eccezione forse della Toscana).

Temporali intensi sono già attivi ad ovest dell'Isola e tenderanno a spostarsi nelle prossime ore verso levante.

La prima mappa mostra le precipitazioni attese in Italia tra il pomeriggio e la serata di oggi, lunedi 19 novembre.

Come già anticipato, la parte più intensa della perturbazione interesserà la Sardegna e il centro-sud peninsulare ad eccezione della Toscana. Su queste regioni prevediamo forti rovesci o temporali, ma in un contesto abbastanza mite.

Il nord verrà interessato dalla parte più settentrionale della perturbazione. Stante le basse temperature, le precipitazioni saranno nevose a quote collinari specie tra il Piemonte, l'alta Lombardia, l'Appennino Ligure e l'Emilia Romagna (le quote neve sono indicate nella seconda mappa). Si tratterà di nevicate deboli che non dovrebbero dare accumuli importanti; tra la notte e la mattinata di martedi non si esclude qualche fiocco di neve anche sulle pianure del Piemonte e dell'Emilia.

Come già anticipato, si tratterà solo di una parentesi fredda e nevosa per il nord; nel corso di martedi 20 le temperature dovrebbero alzarsi congiuntamente allo spostamento verso est della perturbazione medesima (terza mappa).

Un miglioramento è atteso al nord-est e su gran parte del centro, con i rovesci che tenderanno a localizzarsi al meridione e sulla Sicilia, attenuandosi solo successivamente.

Nella serata di domani (martedì) segnaliamo inoltre la ripresa di qualche nevicata sui settori alpini più occidentali al di sopra dei 500-600 metri, ma in via di progressivo rialzo.

