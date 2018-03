Moderato MALTEMPO da giovedì al nord, venerdì e sabato anche al centro

SITUAZIONE: la breve fase più tranquilla e soleggiata verrà interrotta giovedì dal passaggio di un corpo nuvoloso sulle regioni settentrionali, che darà luogo a rovesci e a brevi situazioni temporalesche.



EVOLUZIONE: venerdì una figura depressionaria più importante si inserirà da ovest determinando il passaggio di una perturbazione da ovest, accompagnata da venti forti, che originerà precipitazioni al nord e lungo le regioni tirreniche. Ci sarà occasione anche per nevicate sul settore alpino. Schermatura appenninica e solo fenomeni sporadici su medio Adriatico, ai margini l'estremo sud e dunque senza piogge.



SABATO: un altro veloce impulso si attiverà da ovest favorendo piogge temporalesche su gran parte delle regioni tirreniche e la Sardegna, ancora instabilità al nord con rovesci sparsi, in prevalenza localizzati sul nord-est.



DOMENICA di PASQUA: nella notte rotazione delle correnti dai quadranti nord occidentali e fenomeni localizzati sul basso Tirreno ma con tendenza a successivo miglioramento e giornata nel complesso soleggiata quasi ovunque, mite nel pomeriggio.



PASQUETTA: correnti miti da sud arrecheranno annuvolamenti soprattutto in Liguria e locali nebbie o nubi basse sui litorali tirrenici, per il resto prevarrà il sole e le temperature aumenteranno nei valori massimi.



IN SEGUITO: martedì 3 aprile passaggio di un impulso instabile al nord con piogge, temperature in aumento al centro e al sud, mercoledì 4 e giovedì 5 ancora variabile al nord, sempre più caldo al centro e al sud. Entro venerdì 6 probabile inserimento di aria più fresca da ovest su tutti i settori.



OGGI: parziali annuvolamenti al nord e sul Tirreno, generalmente basso il rischio di precipitazioni in un contesto spesso soleggiato e mite, specie nel pomeriggio.



DOMANI: al nord tempo instabile con possibili piogge sparse e rovesci, anche temporaleschi nel pomeriggio, specie su Lombardia e Triveneto, limite della neve oltre i 1300-1500m nelle Alpi. Al centro un po' di nubi sulle regioni tirreniche, locali piogge su nord Toscana, per il resto asciutto, più sole su medio Adriatico e meridione, temperature in calo al nord.