MeteoLive news: confermato il peggioramento di giovedÃ¬, week-end: dove andrÃ  l'aria fredda sull'Europa?

SITUAZIONE: condizioni di moderata instabilità coinvolgeranno le regioni di nord-est e le zone interne delle regioni centrali e meridionali nel corso delle prossime 24-36 ore. I fenomeni risulteranno più probabili sull'Emilia-Romagna e le zone interne della Toscana e delle Marche. Per il resto prevarranno condizioni di tempo abbastanza soleggiato, una tregua in attesa dell'arrivo di una nuova perturbazione.



EUROPA: una vasta figura depressionaria si avvicinerà da ovest da mercoledì sera ma la presenza di un anticiclone sulla Scandinavia, la rallenterà, deviandola verso latitudini più meridionali. Di conseguenza un'attiva perturbazione transiterà sul nord Italia e su parte delle regioni tirreniche tra giovedì e l'alba di venerdì.



ARIA FREDDA: nel fine settimana una massa d'aria molto fredda aggirerà il bordo orientale dell'anticiclone scandinavo e punterà su parte del centro Europa. Una depressione in discesa nel Mediterraneo (secondo il punto di vista del modello europeo) attirerà parte dell'aria fredda anche sul nord Italia favorendo un'accentuazione dell'instabilità e il calo del limite della neve sulle Alpi. La situazione però è tutta da verificare, stante la divergenza con altri modelli.



EVOLUZIONE: nel fine settimana, comunque vada, l'Italia sarà interessata da impulsi instabili, che potranno dar luogo a rovesci sparsi e a qualche temporale, in un contesto spiccatamente variabile.



PROSSIMA SETTIMANA: situazione molto complessa. Il modello europeo, pur concordando con il modello americano sul fatto che le masse d'aria più fredde rimarranno confinato all'est europeo, segnala correnti settentrionali piuttosto fredde anche per le nostre regioni, che determinerebbero instabilità al centro e al sud con neve in Appennino a quote basse. Il modello americano prevede anch'esso instabilità ma con minore incidenza dell'aria fredda e con tempo comandato ancora da impulsi perturbati atlantici. Insomma una bella "gatta da pelare" per i previsori. Seguite gli aggiornamenti!



OGGI: al nord-ovest ampie schiarite, al nord-est nuvolosità irregolare e soprattutto nel pomeriggio e sull'Emilia-Romagna nuvoloso con brevi rovesci ed occasionali temporali. Al centro nuvolaglia su Toscana, Umbria, Marche e in genere zone interne appenniniche con brevi rovesci pomeridiani, anche temporaleschi. Più sole sulla Sardegna. Variabile al sud con ampie schiarite, ma anche annuvolamenti associati a rovesci, anche temporaleschi nel pomeriggio, specie su Campania, basso Tirreno e zone interne appenniniche. Temperature senza grandi variazioni.