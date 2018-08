Meteo maltempo: pronto un nuovo attacco all'estate! (Tutte le MAPPE)

SITUAZIONE: una perturbazione sta transitando sul centro Europa senza coinvolgere direttamente il nostro Paese ma riesce comunque di riflesso ad attivare condizioni di locale instabilità tra Liguria e regioni di nord-est, poiché ha instaurato un flusso di correnti leggermente instabili da WSW.



TEMPERATURE: oggi pomeriggio farà ancora piuttosto caldo sul nostro Paese, specie al centro e al sud, mentre da venerdì al nord è atteso un calo rilevante, che si confermerà nel fine settimana coinvolgendo anche le regioni centrali.



ATTACCO: arriverà nella prossima notte lo stretto affondo di una saccatura in discesa da centro Europa sul nord Italia ed insisterà per tutta la giornata di venerdì, scendendo poi a coinvolgere anche le regioni centrali dalle prime ore di sabato.



TEMPORALI: la zona più colpita da fenomeni intensi potrebbe risultare venerdì quella dell'alta Lombardia, mentre sabato l'Emilia-Romagna e gran parte del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Saranno possibili NUBIFRAGI con accumuli di pioggia rilevanti!



VORTICE: un vortice depressionario si isolerà sull'Italia tra sabato e le prime ore di mercoledì 5 settembre. Nella giornata di sabato 1° settembre i fenomeni colpiranno soprattutto le regioni nord-orientali e centrali del Paese ed anche per domenica l'attività temporalesca si rinnoverà segnatamente su queste zone, mentre per i giorni successivi vi rinviamo ai prossimi articoli, dove scenderemo nei dettagli.



EVOLUZIONE: da mercoledì 5 settembre il tempo migliorerà ovunque grazie all'allontanamento e colmamento della goccia fredda. Sino a sabato 8 settembre il tempo rimarrà buono e farà progressivamente più caldo, specie sulla Sardegna. Incerta invece l'evoluzione per i giorni successivi, stante una notevole discordanza modellistica. Seguite i nostri aggiornamenti.



OGGI: tempo abbastanza buono sull'insieme del Paese ma con alcune eccezioni. Ritroveremo nubi e precipitazioni al mattino su alcuni settori dello Spezzino, a causa i un temporale marittimo, ci sarà della nuvolaglia sul Triveneto, specie in montagna, con rischio di locali rovesci o brevi temporali nel pomeriggio. Altrove splenderà il sole ma sempre nelle ore più calde isolati temporali potranno coinvolgere le zone interne del centro e del sud, specie della Calabria, del Molise e del nord-est della Sicilia. Temperature pomeridiane estive, soprattutto al centro e al sud.



DOMANI: già dalla notte primi temporali su alta Lombardia, in estensione a gran parte del nord Italia nel corso di venerdì, soprattutto sulle zone a ridosso delle montagne e a nord del Po. Fenomeni meno frequenti e probabili sull'Emilia-Romagna in questa prima fase. Temperature in calo. Sulla Toscana parzialmente nuvoloso con isolati temporali possibili sulle zone interne e montuose nel corso della giornata. Sul resto del centro Italia bel tempo, salvo addensamenti sule zone interne e montuose e lungo le regioni tirreniche. Al sud bella giornata di sole e caldo estivo nel pomeriggio.