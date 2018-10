MALTEMPO al nord e sulla Toscana ma il grosso arriverÃ  nelle prossime 48 ore!

SITUAZIONE: una massa d'aria fredda ha invaso la Francia e determina una risposta d'aria mite, ma umida ed instabile sulle nostre regioni, a precedere il passaggio di una prima perturbazione, atteso tra la serata odierna e il pomeriggio di domenica.



EVOLUZIONE: dietro al passaggio perturbato si originerà una profonda depressione con minimi anche inferiori ai 985hPa, in transito nella giornata di lunedì sui versanti occidentali del Paese, dalla Sardegna verso il Piemonte. Essa provocherà venti forti e maltempo su quasi tutto il Paese, ma più intenso tra nord e centro.



MALTEMPO: precipitazioni particolarmente abbondanti si prevedono nella giornata di lunedì sulle zone alpine, prealpine e pedemontane del nord, così come forti temporali si prevedono lungo il Tirreno e sulla Liguria.



VENTO forte con raffiche di vento sino a 100km/h sono attesi al nord e al centro, con mari in burrasca, specie i bacini centrali e settentrionali.



EVOLUZIONE SUCCESSIVA: da martedì condizioni di variabilità e tra mercoledì e giovedì ancora alcuni passaggi instabili possibili al nord-ovest ma parallelamente anche al sud, specie sulla Sicilia. Tra venerdì e domenica fase temporaneamente più stabile grazie ad una possibile temporanea rimonta anticiclonica (prevista dal modello americano).



DA NOTARE: il contributo precipitativo previsto per lunedì potrebbe favorire locali episodi alluvionali sulla fascia pedemontana del nord, poiché si prevedono accumuli di pioggia anche superiori ai 130mm in 24 ore, con picchi di 150mm.



OGGI: al nord e sulla Toscana molto nuvoloso con precipitazioni frequenti, più probabili ed insistenti su Liguria centro orientale, fascia alpina e prealpina dalla Lombardia al Triveneto, meno sul Piemonte, le basse pianure e l'Emilia-Romagna, che resteranno in parte sottovento al flusso portate da sud ovest. Nubi anche sul resto del centro, rovesci in arrivo su ovest Sardegna, questa sera anche su Umbria e Lazio, più sole sul medio Adriatico. Abbastanza soleggiato al sud ma con addensamenti lungo le regioni tirreniche. Temperature miti, in lieve calo al nord sotto precipitazioni.



DOMANI: molto instabile, a tratti perturbato al nord, al centro e sulla Campania con piogge e temporali sparsi, tendenza a schiarite sul settore nord occidentale nel corso della giornata. Sul resto del meridione nuvolosità irregolare con possibili rovesci o spunti temporaleschi locali, specie sulle regioni joniche. Ventoso al centro e al sud, temperature ancora relativamente miti.



