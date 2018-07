Lampi e tuoni al NORD; CALDO al meridione

L'attesa ondata temporalesca al settentrione è puntualmente arrivata tra la serata di ieri e la notte. Cieli illuminati a giorno da fulmini assai frequenti, che hanno scaricato al suolo ingenti quantitativi di pioggia e grandine.

Non tutte le zone del nord sono state coinvolte, a testimoniare la realtà abbastanza locale e puntiforme di questi fenomeni.

Un po' di nuvolosità si è spinta anche lungo il versante tirrenico, mentre al meridione il tempo è buono e fa anche molto caldo.

Il festival del temporali al nord continuerà per tutta la giornata odierna (sabato) e in parte anche domenica. Lunedi 23 invece sarà la volta del centro e parte del meridione per via dello spostamento della saccatura verso levante.

La prima mappa mostra la sommatoria dei fenomeni attesi nella giornata odierna (sabato 21 luglio) in Italia.

Come si può notare, i temporali saranno altamente probabili al settentrione per gran parte della giornata, risultando anche intensi e localmente accompagnati da grandine.

Qualche fenomeno potrebbe sforare anche sulla Toscana e le zone interne dell'Italia centrale, per il resto bel tempo e caldo.

CALDO soprattutto al meridione e sulle Isole dove il richiamo di correnti calde dal nord Africa farà schizzare i termometri fino a 35-37° nelle aree interne piu lontane dal mare.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata di domenica 22 luglio.

Si nota ancora la possibilità di temporali al nord, anche se meno diffusi rispetto alla giornata odierna. I fenomeni si estenderanno anche al centro, specie nelle aree interne, parte della Toscana e il versante adriatico, dove le temperature tenderanno a scendere.

Sole e caldo saranno ancora presenti al sud, con i termometri che potrebbero avvicinarsi alla soglia dei 40° su Puglia, Sicilia e Lucania.

In serata si avrà poi un generale peggioramento al centro-nord con temporali maggiormente diffusi e temperature in calo.

