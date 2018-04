L'anticiclone Ã¨ in rimonta ma l'instabilitÃ  non mancherÃ 

SITUAZIONE: si va concretizzando un'incisiva rimonta dell'alta pressione sul centro Europa, che presto andrà abbracciando anche il nord Italia e marginalmente le nostre regioni centrali, ma non riuscirà del tutto ad imporsi più a sud, dove insisterà un'ansa depressionaria favorevole allo sviluppo di nuclei temporaleschi pomeridiani, specie lungo la dorsale appenninica.



EVOLUZIONE: tale situazione si ripresenterà per più giorni, ma l'instabilità risulterà intermittente e nel fine settimana tenderà a localizzarsi soprattutto sulle estreme regioni meridionali.



TEMPERATURE: saliranno oltre i valori medi del periodo, soprattutto al nord e nelle Alpi; nelle ore pomeridiane localmente entro domenica potranno toccarsi punte di 26-27°C.



PROSSIMA SETTIMANA: inizialmente potrebbe esserci la tendenza dell'anticiclone a sprofondare proprio nel Mediterraneo, stabilizzando ulteriormente il tempo e facendo aumentare in maniera ancora più importante le temperature. Sino a mercoledì 25 aprile il tempo risulterebbe dunque tranquillo, subito dopo invece comincerebbe ad avanzare verso di noi le saccature atlantiche, congiuntamente ad una flessione del campo barico.



PEGGIORAMENTO: i peggioramenti previsti al momento dal modello americano si possono collocare tra il 27 ed il 28 aprile e poi intorno al Primo Maggio. Seguite comunque gli aggiornamenti.



OGGI: al nord parzialmente nuvoloso con ampie schiarite, solo su Emilia-Romagna e pedemontana veneta possibili addensamenti più intensi associati a rovesci o brevi temporali pomeridiani, al centro e al sud nuvolosità irregolare con schiarite mattutine, seguite da annuvolamenti e rovesci sparsi, anche temporaleschi, più probabili nelle zone interne e montuose. Sulle coste isolane più sole ma rovesci possibili nell'interno. Temperature in rialzo al nord, stazionarie altrove.



DOMANI: ancora instabilità al centro e al sud con rovesci pomeridiani sulle zone interne e montuose, più sole al settentrione con scarso rischio di rovesci pomeridiani. Temperature in aumento ulteriore al nord.