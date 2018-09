Il TEMPO nasconde qualche insidia: ecco dove!

SITUAZIONE: al nord è ancora presente in quota aria leggermente più fresca e moderatamente instabile, che potrebbe favorire qualche spunto temporalesco o rovescio nell'arco della giornata, specie su nord-est, l'est della Lombardia e l'Emilia. Una lieve instabilità sarà presente anche sulle zone interne ed appenniniche del Paese, ma soprattutto all'estremo sud, dove è presente un piccolo ricciolo depressionario, responsabile di rovesci sul basso Tirreno.



EVOLUZIONE: nel fine settimana nuovo rialzo della pressione atmosferica e tempo prevalentemente buono ovunque, salvo qualche spunto temporalesco isolato sui rilievi nel pomeriggio. Le temperature risulteranno ancora piuttosto elevate per il periodo.



PROSSIMA SETTIMANA: sostanziale tenuta dell'alta pressione sino a giovedì ma senza più l'esuberanza dei giorni scorsi. Avremo infatti dei disturbi a ridosso delle Isole Maggiori, dapprima sulla Sardegna e poi anche in Sicilia, con possibili precipitazioni.



GUASTO SI, GUASTO NO? Nella seconda parte della prossima settimana e più precisamente da venerdì 21 settembre o da sabato 22 possibile cedimento del campo di alta pressione con POSSIBILE inserimento di una saccatura atlantica, ma i modelli "litigano" su questo punto. Pertanto sarà necessario aggiornarsi.



OGGI: al nord parzialmente nuvoloso con ampie schiarite; nel pomeriggio qualche locale spunto temporalesco, specie a ridosso dei rilievi e su est Lombardia, Emilia e Triveneto. Al centro abbastanza soleggiato ma con isolati focolai temporaleschi sui rilievi nel pomeriggio. Al sud irregolarmente nuvoloso con locali spunti temporaleschi su Sicilia, Calabria e zone interne appenniniche nel corso della giornata. Temperature massime in lieve flessione ovunque ma ancora superiori alla media del periodo.



DOMANI: bel tempo ovunque, sui rilievi del nord e lungo la dorsale appenninica del centro spunti temporaleschi isolati nelle ore pomeridiane ma con scarso coinvolgimento delle pianure. Temperature in lieve aumento.