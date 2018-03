Il maltempo si localizza su medio Adriatico e meridione: neve a quote basse, freddo

SITUAZIONE: aria nuovamente più fredda è affluita sull'Italia, specie al nord e sul medio Adriatico, con conseguenze instabili, che andranno però gradualmente localizzandosi sul meridione e su Marche ed Abruzzo.



NEVE: sul medio Adriatico cadrà a quote molto basse, a tratti sin sul litorale nei rovesci più intensi, al sud si attesterà generalmente a quote collinari, qualche rovescio nevoso è previsto anche sulle zone interne del centro tra Toscana, Umbria e Lazio.



EVOLUZIONE: giovedì ulteriore afflusso di aria fredda ma secca al nord e sul medio Adriatico, più modesto altrove. Si rinnoverà la fenomenologia sul meridione e sul medio Adriatico, aggravata anche dalla formazione di un minimo depressionario a ridosso della Puglia.



MIGLIORAMENTO: solo da venerdì mattina l'afflusso freddo comincerà a perdere forza e di conseguenza le precipitazioni andranno esaurendosi anche sul meridione e sul medio Adriatico.



FINE SETTIMANA: un'altra depressione però busserà alle porte della nazione, raggiungendo nel corso di sabato la Sardegna e domenica il meridione e determinandovi un nuovo peggioramento piovoso, che finirà per coinvolgere marginalmente anche il centro, specie l'Abruzzo.



SETTIMANA di PASQUA: tempo variabile sull'Italia con qualche rovescio tra lunedì e martedì sulle Venezie, poi in gran parte asciutto sino a giovedi in un contesto relativamente mite. Tendenza a peggioramento per venerdì a partire da nord e centro con probabili riflessi anche per tutto il lungo fine settimana di Pasqua con annesso calo delle temperature (la previsione andrà confermata)



OGGI: al nord irregolarmente nuvoloso ma senza più fenomeni di rilievo e con schiarite nel corso della giornata, specie sul nord-est. Al centro un po' instabile ovunque con rovesci nevosi a quote molto basse lungo la dorsale appenninica e nelle zone interne ma con tendenza dei fenomeni a localizzarsi sul medio Adriatico, schiarite sul Tirreno, specie sulle coste. Sulla Sardegna instabile con locali rovesci nel sud dell'isola. Al sud instabile con piogge e rovesci temporaleschi, quota neve in calo sino a 300-500m, locali grandinate. Temperature in calo ovunque, ma soprattutto sul nord-est e il medio Adriatico.



DOMANI: freddo risveglio al nord ma tempo secco e possibili gelate, instabile su medio Adriatico e meridione con neve a quote molto basse su Marche ed Abruzzo, collinari al sud. Tempo buono ma ventoso e freddo sul medio Tirreno e la Sardegna.