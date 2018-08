METEO A 7 GIORNI: solleone e caldo estivo ma un cambiamento si prospetta a partire dal nord

Dopo la frescura di giugno, l'instabilità con forti temporali nella prima e nella seconda decade di luglio, il cuore della stagione estiva per antonomasia, riserva all'Europa una forte ondata di CALDO con valori particolarmente elevati previsti dai modelli proprio in questi giorni sulla Penisola Iberica. Qui le temperature nel fine settimana potrebbero superare la soglia critica dei +45°C , un valore pericoloso per la salute delle persone più debilitate. Sull'Italia fortunatamente non verranno registrati valori di questo genere ma farà ugualmente molto caldo ed in molti casi i tassi elevati di umidità relativa accentueranno la sensazione di AFA con disagio considerevole previsto sulle località pianeggianti padane, nelle zone interne del centro, l'alto Adriatico, la costa ligure e sull'alto Tirreno.



Il caldo intenso ci accompagnerà almeno sino all'inizio della prossima settimana ma quantomeno sui rilievi sarà accompagnato da fenomeni di natura temporalesca che faranno capolino soprattutto durante le ore pomeridiane e serali, accompagnati da precipitazioni anche intense. Questi fenomeni che saranno comunque localizzati, porteranno effimeri benefici sul lato termico. Il giorno successivo, col levarsi del sole, il ciclo riprenderà da zero e saranno nuovamente presenti valori intensi di caldo.



A tal proposito la presenza di una piccola "ansa" ciclonica in quota allungata dall'Egeo alle regioni del Mezzogiorno, favorirà su regioni come Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata un fine settimana dalle sfumature decisamente temporalesche. I temporali a prevalente evoluzione pomeridiana, potranno in taluni casi conquistare la fascia costiera.



Spostando il nostro sguardo al tempo della prossima settimana, importante novità messa in luce quest'oggi dai modelli, una attenuazione del campo d'alta pressione che consentirebbe l'avvicinarsi di una SACCATURA sull'Europa occidentale, associata ad un incremento dell'instabilità in previsione anche per il nord.



Approfondimenti sulla rubrica "Fantameteo".



Sintesi previsionale da venerdì 3 a giovedì 9 agosto:



Venerdì 3 soleggiato e molto caldo lungo le coste e sulle pianure, sviluppo di temporali pomeridiani sui rilievi, qualche temporale anche in Valpadana entro tarda sera/notte.



Sabato 4 esordio di giornata caldo e soleggiato ovunque, nel pomeriggio forti temportali previsti nelle zone interne di Sardegna, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia. Possibile coinvolvimento di alcuni tratti costieri. Isolati temporali anche al nord.



Domenica 5 ancora qualche forte temporale pomeridiano al sud e lungo la dorsale appenninica, Soleggiato sulle coste e nelle pianure. Caldo.



Lunedì 6 giornata di tempo estivo, caldo e soleggiato. Temporali possibili sui rilievi.



Martedì 7 soleggiato e caldo con spunti temporaleschi sui rilievi.



Mercoledì 8 soleggiato e caldo a con accentuazione dell'attività temporalesca sulle Alpi.



Giovedì 9 qualche temporale in più al nord, soleggiato e caldo altrove