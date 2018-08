METEO A 7 GIORNI: passaggio perturbato in arrivo nel weekend, calo termico e temporali

Una attiva perturbazione in arrivo dall'oceano Atlantico settentrionale, riporterà condizioni di tempo instabile a ridosso del fine settimana. Trattasi di un impulso perturbato piuttosto veloceche viaggerà accompagnato da un flusso piuttosto teso di correnti nord occidentali. A farne le spese tra giovedì e domenica saranno soprattutto le regioni di nord-est, la Liguria di Levante, la Toscana ed il Lazio. Seguirà una diminuzione piuttosto sensibile delle temperature in arrivo al nord già da sabato e poi in successiva espansione domenica sul centro Italia e lunedì attenuata anche al meridione.

Le precipitazioni legate al fronte freddo avranno un'evoluzione piuttosto veloce ma al momento possiamo distinguere principalmente DUE passaggi, il primo in vista per il nord-ovest, la Toscana e la Liguria venerdì mattina e venerdì pomeriggio, il secondo previsto dalle prime ore di sabato sino al pomeriggio con target Liguria, nord-est e Toscana.

In seguito COSA potrebbe verificarsi?

Il passaggio di questa perturbazione allenterà la morsa del grande caldo sull'Europa e sul Mediterraneo. Pertanto dalla prossima settimana, nonostante il fisiologico passaggio a condizioni più stabili portate dal rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre, le temperature resteranno confinate entro valori più moderati di caldo, le punte superiori ai 30 gradi non dovrebbero più essere raggiunte e la stagione proseguirebbe sino alla fine del mese sotto un clima più gradevole.

Sintesi previsionale da giovedì 23 a martedì 29:



Giovedì 23 insistono residui temporali più organizzati al sud, spunti temporaleschi anche lungo l'Appennino centrale e settentrionale, nonchè sulle Alpi. Altrove bel tempo e caldo.



Venerdì 24 arrivano i primi temporali più organizzati sulla fascia alpina e prealpina, nonchè sui settori settentrionali della Valpadana. In serata temporali si svilupperanno anche su mar Ligure ed alto Tirreno. Bel tempo altrove. Ancora caldo.



Sabato 25 rovesci e temporali in arrivo al nord e su parte del centro. Fenomeni più intensi su Liguria, Toscana, Triveneto. Situazione di attesa al centro-sud e sulle isole. Calo termico ad iniziare dal nord.



Domenica 26 i temporali si trasferiscono al centro ed al sud, accompagnati da un calo delle temperature. Maggiori schiarite al nord.



Lunedì 27, martedì 28 residua instabilità sul Mezzogiorno, bel tempo con temperature gradevoli sul resto del Paese.