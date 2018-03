Meteo a 7 giorni: nuovo carico di PIOGGIA in arrivo per il sud, poi aria piÃ¹ mite sull'Italia

Tra domenica 25 e lunedi 26 marzo il maltempo alzerà la voce soprattutto al meridione. Colpa di una depressione che passerà bassa interessando tra sabato e domenica la Sardegna, per poi sfogare la sua ira al meridione nelle successive 24-36 ore.

La mappa mostra la situazione attesa in Italia nelle ore centrali di domenica 25 marzo. Tutto il meridione e la Sicilia saranno sotto piogge intense e temporali. Qualche piovasco si farà notare anche sulla Sardegna orientale e sul medio Adriatico.

Le restanti regioni non saranno interessate da precipitazioni, ma il rientro di correnti orientali darà luogo ad un moderato calo termico che si protrarrà anche nella giornata di lunedi 26.

Successivamente, la situazione tenderà completamente a cambiare. Se ne andranno le fredde correnti orientali e prenderà piede un flusso occidentale più mite e umido che riporterà la primavera sulla nostra Penisola (seconda mappa).

Il tempo subirà un sensibile miglioramento al sud, mentre il settentrione e parte del centro verranno raggiunte da qualche fenomeno, ma in un contesto molto mite e primaverile.

Sul finire della settimana prossima e precisamente nella giornata di venerdì 30 marzo (terza mappa) il flusso occidentale inizierà ad ondulare vistosamente.

Una vasta saccatura si dirigerà dal nord Atlantico verso la Penisola Iberica; la risposta di correnti meridionali più calde sulla nostra Penisola sarà immediata. Essa determinerà piogge sparse al nord e sulla Toscana e un insolito tepore che investirà le regioni meridionali e il versante adriatico, dove avremo una prevalenza di tempo soleggiato e molto mite per il periodo.

Se volete vedere la tendenza del tempo per il periodo pasquale leggete la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la tendenza del tempo fino a venerdì 30 marzo.

Sabato 24 marzo: qualche pioggia su Liguria, bassa pianura, Sardegna e al meridione, per il resto belle schiarite e assenza di fenomeni. Lieve aumento delle temperature.

Domenica 25 marzo: maltempo al sud e sulla Sicilia con piogge intense e temporali. Rovesci sulla Sardegna orientale e il medio Adriatico con neve sui 900-1000 metri, per il resto asciutto, un po' freddo al nord e al centro per correnti da est.

Lunedi 26 marzo: ancora rovesci al sud e sul medio Adriatico, ma in attenuazione in giornata, altrove tempo abbastanza buono o asciutto. Ancora correnti da nord-est e clima un po' freddo specie in Adriatico e al sud.

Da martedi 27 a giovedì 29 marzo condizioni di variabilità al nord e al centro con qualche pioggia e clima mite, bel tempo deciso al sud. Ventilazione occidentale moderata.

Venerdì 30 marzo: piogge sparse al nord e sulla Toscana, nubi sulla Sardegna e sul Tirreno senza piogge, per il resto soleggiato, stabile e mite.