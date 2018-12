METEO A 7 GIORNI: intenso raffreddamento in arrivo da giovedÃ¬

L'alta pressione rinforza sull'oceano Atlantico e chiude la strada completamente alle correnti instabili in arrivo da ovest. Sull'Europa centrale ed orientale le correnti saranno prevalenti dai quadranti settentrionali e trasportano masse d'aria più fredde che in questi giorni hanno interessato soprattutto l'Europa orientale ed i Balcani.

Nei prossimi giorni lo sviluppo degli eventi porterà tali masse d'aria a raggiungere lo stivale italiano portando un raffreddamento delle temperature. Il primo di questi impulsi è previsto sulle regioni del centro e soprattutto del sud proprio nelle prossime ore. Porterà un calo modesto delle temperature con qualche precipitazione sui settori del medio e basso Adriatico, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il secondo più importante impulso d'aria fredda scivolerà lungo il fianco orientale dell'alta pressione tra giovedì 3 e domenica 6 gennaio. In questa sede dovremo aspettarci una diminuzione sensibile delle temperature ancora indirizzata sui settori del medio e basso versante Adriatico. In questa sede potrebbero verificarsi delle nevicate a quote molto basse (forse persino in pianura) soprattutto giovedì 3 e venerdì 4, in seguito miglioramento ma in un contesto freddo almeno sino a lunedì 7.

Sintesi previsionale da martedì primo gennaio a lunedì 7:

Martedi primo gennaio residua instabilità al sud, bel tempo altrove. Temperature stazionarie con valori più miti al nord.

Mercoledì 2 cielo sereno o poco nuvoloso, residui addensamenti al sud. Lieve rialzo termico.

Giovedì 3 nuvolosità e qualche precipitazione in arrivo al centro ed al sud versanti adriatici. Calo termico.

Venerdì 4 instabile sui versanti di medio e basso Adriatico con possibilità di neve a quote molto basse. Bel tempo altrove ma freddo e ventoso.

Sabato 5 nubi insistono al sud ma senza precipitazioni significative. Bel tempo altrove, freddo.

Domenica 6 e lunedì 7 sereno o poco nuvoloso con temperature in moderato rialzo.