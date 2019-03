Vento forte: crolla grosso pino a Bari, paura i passeggeri di due auto

Forti venti di maestrale stanno sferzando la Puglia, creando disagi e danni sul territorio.

Numerosi gli alberi caduti nelle ultime ore a Bari, dove stamane è stato sospeso anche il traffico nell'area portuale. In corso Alcide De Gasperi è crollato un grosso pino finendo con chioma e rami su due macchine ferme al semaforo. Fortunatamente non vi sono stati feriti ma solo tanto spavento per le persone presenti nelle autovetture.

L'incidente si è verificato oltre lo svincolo della tangenziale, in direzione del centro di Bari, all'altezza dell'intersezione stradale con via Giosuè Carducci. Sul posto si sono recati Polizia e Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza la zona e procedere alle operazioni di sgombero dell'albero.