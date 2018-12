NEVE: ATTENZIONE su Liguria, Emilia Romagna e Toscana tra mercoledi e giovedì...

La mitezza sull'Italia ha le ore contate, quantomeno al centro e al nord. Gli ultimi refoli favonici lasceranno il posto a correnti decisamente più fredde in arrivo dall'Europa orientale.

Il contrasto con le preesistenti condizioni di mitezza darà probabilmente luogo ad una blanda depressione che tra la serata di mercoledi 12 e la mattinata di giovedì 13 dicembre impegnerà diverse regioni della nostra Penisola.

La prima mappa mostra la previsione per la sera-notte di mercoledi 12 dicembre . Oltre alle piogge e ai rovesci che colpiranno buona parte del versante tirrenico e il meridione, sotto rigida osservazione le nevicate che cadranno a quote basse su Liguria, Toscana ed Emilia Romagna in modo particolare; 400 metri sull'Appennino Ligure, 500-600 metri su quello settentrionale, 800-1000 metri sull'Appennino centrale.

La seconda cartina è incentrata invece per la prima mattinata di giovedì 13 dicembre.

Neve a bassa quota sulla Liguria (attorno a 300-400 metri); 400-500 metri la quota neve tra la Toscana, l'Umbria settentrionale e le Marche; 700-1000 metri sul resto dell'Appennino centrale.

Rovesci anche intensi colpiranno la Campania e la Calabria Tirrenica, dove avremo anche il rischio di temporali. Temperature in ulteriore calo, con freddo al nord e al centro.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it