METEO ponte del PRIMO MAGGIO: tutte le mappe pioggia aggiornate!

PREMESSA: i modelli matematici sono incerti sulla posizione della depressione in approfondimento sull'Italia durante i primi giorni di Maggio, così come sulla sua intensità. MeteoLive vi mostra comunque le mappe relative alle precipitazioni sulla base dell'ultima emissione del modello americano e con elaborazione operata dal nostro modello ad area limitata.



PRIMO MAGGIO: una saccatura proverà a sfondare da ovest determinando la formazione di una linea temporalesca rilevante estesa tra Corsica, Sardegna, Toscana, parte dell'Umbria e delle Marche, contemporaneamente al nord si accentuerà l'instabilità e si attiveranno alcune precipitazioni sparse. Sul resto del Paese non sono attese precipitazioni e il richiamo di correnti meridionali potrebbe favorire anche un rialzo delle temperature.



MERCOLEDI 2 MAGGIO: nella notte forti piogge colpiranno la Sardegna, la Corsica, poi Liguria, gran parte del nord Italia e l'alta Toscana. Le precipitazioni sulla Sardegna potranno assumere carattere di nubifragio. La rotazione delle correnti a sud comporterà la concentrazione dei fenomeni così come rappresentato qui a fianco. Sul resto del Paese non dovrebbero verificarsi fenomeni di rilievo e le temperature si manterranno miti.

Per gran parte della giornata di mercoledi 2 maggio i fenomeni si concentreranno soprattutto sui versanti occidentali ma non mancheranno piogge anche sul resto del nord e rovesci temporaleschi potranno verificarsi anche su gran parte del centro.



GIOVEDI 3 MAGGIO: la situazione è però destinata a mutare ancora nel corso della notte su giovedi 3 maggio quando si farà strada da ovest una depressione al suolo che dovrebbe concentrare i maggiori fenomeni proprio sulle regioni centrali. Infatti un minimo chiuso del genere tende non solo ad intensificare i venti al suolo ma a favorire convergenza al suolo e divergenza in quota con sviluppo di nubi verticali in grado di produrre rovesci o temporali anche di forte intensità. Ed e' quanto ci aspettiamo giovedi al centro, quando tenderà a peggiorare anche il tempo sulla Campania. Un po' di pioggia sarà presente ancora al nord-ovest, sporadici i fenomeni sul nord-est, ancora asciutto sul resto del sud ma con peggioramento entro la notte su venerdi 4 maggio.