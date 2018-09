Meteo Milano: quando tornerÃ  la pioggia in cittÃ ?

Il bel tempo accompagnerà i milanesi da oggi sino alla mattinata di giovedì, in un contesto gradevole, contraddistinto da cieli sufficientemente tersi, cieli azzurri e temperature fresche al mattino, abbastanza calde nel pomeriggio con punte di 26-27°C in città.



Un cambiamento della situazione potrebbe invece intervenire da giovedì pomeriggio, quando una perturbazione avanzerà da ovest, favorendo un aumento della nuvolosità e i primi rovesci prefrontali, seguiti poi da precipitazioni anche abbastanza rilevanti, che interverranno soprattutto tra la serata di giovedì e la mattinata di venerdì, anche sottoforma di temporali.



Da venerdì pomeriggio schiarite ma ancora un po' di instabilità residua possibile sino a sabato, poi...Segui qui la situazione nel dettaglio con meteo città:

http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lombardia/Milano/3/



Le temperature caleranno di qualche grado tra giovedì pomeriggio e venerdì, per poi risalire nella giornata di sabato.