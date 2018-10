Meteo MILANO: quando arriveranno pioggia e freddo vero?

La qualità dell'aria in città è pessima da giorni.

Grazie a temperature così miti, non sono stati ancora accesi i termosifoni ed è solo una fortuna, perché a quel punto le cose sarebbero ulteriormente peggiorate.



La depressione che sta interessando il Tirreno non risalirà a tal punto da determinare piogge anche in città, che comunque vivrà un mercoledì 17 uggioso .



Da giovedì 18 tornerà in maniera più decisa il sole, ma non tirerà un alito di vento e ottobre rimarrà camuffato da settembre, andando a determinare temperature massime sino a 22-23°C.

Qualche banco di nebbia è previsto all'alba e nelle prime ore del mattino nelle periferie tra sabato 20 e domenica 21 ma non risulterà persistente.



Si andrà avanti così sino all'inizio della prossima settimana, quando irromperà finalmente da nord-est aria progressivamente più fresca e le temperature si abbasseranno di diversi gradi, sia nei valori minimi che massimi.



Mercoledì 24 si prevedono minime anche sotto i 10°C e massime non superiori a 15°C, valori decisamente più in linea con le medie del periodo.



Qui il dettaglio per la giornata di mercoledì 17 ottobre: http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lombardia/Milano/1/