MALTEMPO: nuova perturbazione in arrivo tra mercoledi e giovedi in Italia

Dopo il maltempo e il freddo intercorso nel fine settimana, il tempo tornerà a percorrere i binari della variabilità primaverile; un tempo variegato, modulato dalle correnti oceaniche che a tratti si presenteranno foriere di precipitazioni specie sulle regioni settentrionali.

La prima mappa mostra l'analisi sinottica prevista in Europa per la notte tra mercoledi 8 e giovedi 9 maggio:

Ecco la nuova perturbazione in procinto di interessare le regioni settentrionali; il richiamo di correnti meridionali che precederà il fronte metterà sotto nubi e piogge gran parte del nord nella giornata di mercoledi 8 maggio. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata in parola:

I rovesci più intensi riguarderanno i settori alpini, l'alto Piemonte e l'alta Lombardia dove potrebbe nevicare sopra i 1500 metri. Qualche pioggia sarà presente anche sul restante settentrione ed in misura minore sulla Toscana; sul resto d'Italia vigerà un tempo mite, asciutto e largamente soleggiato.

La seconda mappa mostra le piogge attese nella mattinata di giovedi 9 maggio in Italia:

Il fronte attraverserà le regioni settentrionali portando piogge sulla Lombardia, la Liguria centro-orientale e il nord-est, anche sottoforma di rovescio. Neve sulle Alpi sopra i 1400-1500 metri.

Piogge e rovesci anche su Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio; tempo invece asciutto e largamente soleggiato altrove, specie al sud e sulla Sicilia.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it