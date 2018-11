MALTEMPO: mercoledi nuove precipitazioni da ovest...

La parentesi fredda che sta interessando in queste ore il nord Italia è destinata a finire.

A partire dalla giornata di domani, mercoledi 21 novembre, correnti miti meridionali riporteranno una generale mitezza anche se al nord (specie al nord-ovest) il freddo sulle pianure potrebbe ristagnare, invalidando in parte l'effetto mitigatore dello Scirocco.

La mappa mostra le precipitazioni attese per le ore 13 di mercoledi 21 novembre.

Le piogge (tra deboli e moderate) interesseranno le regioni di nord-ovest, parte della Sardegna e le coste del Tirreno, in modo particolare la bassa Toscana e l'alto Lazio.

La neve cadrà sulle Alpi occidentali e marittime a quote superiori a 800-1000 metri. Sul resto d'Italia il tempo dovrebbe migliorare, dopo gli ultimi rovesci all'estremo sud in via di attenuazione.

Temperature molto miti al centro e al sud sotto l'impeto di venti meridionali, più fredde al nord, specie al nord-ovest dove ristagnerà una sorta di cuscino freddo.