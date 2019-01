MALTEMPO: Lunedi "pazzo" tra vento, pioggia...e neve

L'ultima perturbazione proveniente da nord si sta addossando in queste ore alla catena alpina. Si tratterà dell'ultimo fronte che seguirà questa traiettoria; da metà settimana la configurazione meteorologica in Europa tenderà a cambiare, ma ne parleremo in altra sede.

Almeno per 24-36 ore la neve continuerà a cadere in maniera quasi incessante sui versanti esteri delle Alpi, con qualche sconfinamento prossibile anche sui nostri settori.

Incessante sarà anche l'azione del Favonio, che almeno fino alla serata di lunedi non darà tregua alle vallate alpine italiane, con estensione anche a gran parte della Val Padana.

Ecco la situazione prevista per domani (lunedi 14 gennaio) alle ore 13.

Dicevamo delle nevicate sui settori alpini di confine, con il muro del Foehn che tra la notte e il primo mattino sarà molto basso e potrebbe regalare qualche nevicata anche sui nostri settori.

Nel corso della giornata le nevicate dovrebbero lentamente attenuarsi, concentrandosi solo sui contrafforti più elevati e sui settori esteri.

Sulle pianure del nord andrà in scena il Favonio, che si estenderà anche alla Liguria portando un generale aumento delle temperature e un clima molto secco e limpido.

Venti forti di Maestrale e mari in cattive condizioni sulla Sardegna, dove agiranno piovaschi locali in attenuazione.

Il tempo peggiore lo ritroveremo al meridione. Qui, oltre al vento forte, avremo anche rovesci sparsi anche di tipo temporalesco sulla Calabria e il nord della Sicilia. La neve cadrà solo in quota, oltre i 1000-1200 metri, solo localmente a quote inferiori in caso di rovesci intensi.

Infine, nella giornata di martedi, ultime nevicate sui settori alpini di confine e ultimi addensamenti al sud, in attenuazione, per il resto bel tempo. Si attenuerà anche il vento.

