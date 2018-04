Maltempo in Liguria: frane e allagamenti nella provincia di La Spezia

La perturbazione atlantica giunta sull'Italia ha portato forti precipitazioni nel corso della notte in Liguria. Disagi registrati nello spezzino.

A cause della pioggia intensa e persistente, si registrano due frane di notevoli dimensioni a Santo Stefano Magra, comune dello spezzino, che si sono staccate sulla via Cisa e in via Martiri della Libertà nella frazione di Ponzano Magra. Quest’ultimo smottamento ha coinvolto anche alcuni tubi del metano provocando una grossa perdita di gas.

Inoltre importanti infiltrazioni d'acqua penetrate dal tetto di una abitazione hanno costretto i vigili del fuoco a far sgomberare un appartamento nel comune di Arcola.

Numerosi gli allagamenti in gran parte della provincia di La Spezia.