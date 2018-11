Maltempo in Calabria: possibile tromba d'aria tra Catanzaro Lido e Crotone. Treno colpito, ci sono feriti

Un violento temporale si è sviluppato tra la notte e le prime ore del mattino sulla Calabria centro-orientale, in particolare tra il catanzarese e il crotonese. La cella temporalesca, piuttosto intensa e stazionaria, ha scatenato forti piogge e anche venti intensi.



Stando alle ultimissime notizie pare che il temporale abbia sviluppato anche una tromba

d'aria (o tornado) che si è abbattuta sulla tratta ferroviaria Catanzaro Lido - Crotone. Il treno locale diretto verso Crotone è stato investito in pieno dai fortissimi venti della tromba d'aria in prossimità della stazione di Roccabernarda (KR). Il convoglio è stato sballottato dal forte vento ma fortunatamente è rimasto sui binari seppur presentando diversi danni. In frantumi i vetri del treno e diversi feriti a bordo, trasportati in ospedale fortunatamente non in gravi condizioni.



Da Catanzaro Lido è partito un nuovo treno che prenderà a bordo i passeggeri protagonisti di questa spiacevole disavventura mattutina.